Son Dakika Haberleri: Kazada ayağı kırılan yaralı at Mardin Hayvan Hastanesi'nde tedavi altına alındı
Son Dakika Genel Haber

Kazada ayağı kırılan yaralı at Mardin Hayvan Hastanesi'nde tedavi altına alındı

1 saat önce

Kazada ayağı kırılan yaralı at Mardin Hayvan Hastanesi'nde tedavi altına alındıMARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde geçtiğimiz hafta motosiklet ile at arabasının çarpışması sonucu ayağı kırılan at tedavi edilmeden sokağa terk edildi.

Kazada ayağı kırılan yaralı at Mardin Hayvan Hastanesi'nde tedavi altına alındı
MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde geçtiğimiz hafta motosiklet ile at arabasının çarpışması sonucu ayağı kırılan at tedavi edilmeden sokağa terk edildi. Ata sahip çıkan hurdacılar yem ve su verirken, kırılan ayağının tedavi edilmesi için çağrıda bulundu.
Geçtiğimiz hafta İpek Yolu üzerinde motosiklet ile at arabasının çarpışması sonucu arabayı çeken atın ayağı kırıldı. Daha sonra sahibi tarafından terk edildiği bildirilen ayağı kırık atı gören hurdacılar, ata sahip çıktı. Hurda deposunda ata yem ve su veren hurdacılar, atın tedavi edilemediği için yaklaşık bir haftadır ayakta kaldığını ve kırılan ayak kemiklerinin dışarı çıktığını söylediler. Atı Çağ Deresi kenarında terk edilmiş halde bulduğunu kaydeden hurdacı Galip Gali, atı kendi imkanlarıyla hurda deposuna getirdiğini ve yem ile su verdiğini dile getirdi. Atın kırılan ayak kemiklerinin dışarı çıktığını ve bir an önce tedavi edilmesi gerektiğini aktaran Gali, yetkililerden yardım beklediğini sözlerine ekledi.
Kazada ayağı kırılan yaralı at Mardin Hayvan Hastanesi'nde tedavi altına alındı
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 10:40 Kaynak: İHA
Nusaybin, Mardin, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ehliyet ve kimliğini değiştirmeyenler dikkat! Zaman daralıyor Çanakkale Boğazı'nda devasa vatoz görüntülendi Hamile kadının aracına saldıran trafik magandalarının kimliği ortaya çıktı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 23:49:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazada ayağı kırılan yaralı at Mardin Hayvan Hastanesi'nde tedavi altına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]