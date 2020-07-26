Kazada ayağı kopan motosikletli genç yaşamını yitirdi - Son Dakika

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, motosikletiyle yaptığı kazada ayağı bileğinden kopan Umut Erten (19), sevk edildiği hastanede yaşamını yitirdi. Genç Umut'un ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Ankara- İzmir karayolu üzerindeki Çepnidere Kavşağı'nda meydana geldi. Ankara'dan İzmir yönüne giden Mümin Şahin (24) yönetimindeki 64 LN 777 plakalı otomobil ile kavşaktan İzmir yönüne dönen Umut Erten'in (19) kullandığı 35 PKZ 57 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosiklet, bariyerlerin altına girdi. Motosiklet sürücüsü Erten'in ayağı, bileğinden koptu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Acı içinde kıvranan motosiklet sürücüsü Erten, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erten, buradaki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'nde, bugün sabaha karşı doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.Umut'un ölümü, İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Sarıçalı Mahallesi'nde yaşayan ailesi ve arkadaşlarını yasa boğdu. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.