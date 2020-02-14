Kazada baba öldü, kızı yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kazada baba öldü, kızı yaralandı - Son Dakika

Kazada baba öldü, kızı yaralandı

6 saat önce

Denizli'nin Çivril ilçesinde minibüsle motosiklet çarpışırken motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kazada baba öldü, kızı yaralandı, System.String[]

Denizli'nin Çivril ilçesinde minibüsle motosiklet çarpışırken motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada sürücünün kızı da yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza Çivril'in Gürpınar Mahallesi Uşak Caddesi'nde meydana geldi. Özcan Kırnatı (55) idaresinde motosiklet ile Fuat Akşehirli (50) idaresindeki minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Kırnatı ve kızı Sevilay Yavuz (26) yola savruldu. Minibüs sürücüsü Fuat Akşehirli'nin polis ve sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Kırnatı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kızı Yavuz'un kazada bacağının kırıldığı ve olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Çivril Devlet Hastanesine sevk edildi.


Kaza sonrası polis tarafından soruşturma başlatıldı.


Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Kırnatı'nın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. - DENİZLİ

Denizli, Çivril, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:58 Kaynak: İHA
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