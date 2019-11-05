Son Dakika Haberleri: Kazada babası ölen Gözde: Trafik terörü sanıkları tutuklansın
Son Dakika Güncel Kazada babası ölen Gözde: Trafik terörü sanıkları tutuklansın

Kazada babası ölen Gözde: Trafik terörü sanıkları tutuklansın

6 saat önce

ANTALYA'da kaldırımda yürürken kavşakta kaza yapan iki araçtan birinin çarpması sonucu hayatını kaybeden gönüllü fahri trafik müfettişi Niyazi Hayırlı'nın (65) ölümüne neden olan sürücülerin yargılanmasına başlandı.

Kazada babası ölen Gözde: Trafik terörü sanıkları tutuklansın, System.String[]

ANTALYA'da kaldırımda yürürken kavşakta kaza yapan iki araçtan birinin çarpması sonucu hayatını kaybeden gönüllü fahri trafik müfettişi Niyazi Hayırlı'nın (65) ölümüne neden olan sürücülerin yargılanmasına başlandı. Hayırlı'nın kızı Gözde Çalık (30), sürücülerin trafik terörü suçu işlediğini söyleyerek, tutuksuz yargılamaya tepki gösterdi.

Kaza, 23 Temmuz Salı günü saat 19.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde meydana geldi. B.G. (45) yönetimindeki ciple Ö.G.'nin (49) kullandığı otomobil, 1492 ve 1524 sokakların kesiştiği kavşakta çarpıştı. B.G.'nin kullandığı araç kontrolden çıkarak, o sırada kaldırımda yürüyen gönüllü fahri trafik müfettişi Niyazi Hayırlı'ya çarptı. Kazada sürücüler yaralanmazken, ağır yaralanan Niyazi Hayırlı ambulansla götürüldüğü hastanede 4 gün sonra öldü. Kaza sonrası ifadeleri alınan iki sürücü, sevk edildikleri nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hayırlı ailesi ise karara itiraz etti. Niyazi Hayırlı'nın kızı Gözde Çalık, sürücülerin tutuklanması için yaptığı itirazdan sonuç alamadı.

Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülmeye başlanan duruşmaya tutuksuz sanık B.G. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmaya katılmayan Ö.G.'nin avukatı da mahkemede hazır bulundu. Sanık B.G. kazada bir kusuru olmadığını söylerken, babası kazada ölen Gözde Çalık sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme tutukluluk talebini reddederek duruşmayı erteledi.

Duruşma sonunda açıklama yapan Gözde Çalık, "Olayda zerre kusuru ve sorumluluğu bulunmayan babam hayatın kaybediyor. Sanıkların her ikisi de kusurları olmadığını söylüyor. Mahkeme tutuklamaya gerek duymuyor. İlk günden bugüne herhangi bir gelişme olmadı. Delilleri, tanıkları da biz bulduk. Yargı bizlere herhangi bir yardımda bulunmadığı gibi sürecimizi daha da zorlaştırdı. Her gün bir insan trafik kazasında ölüyor. Kanayan bir yara oldu. Terör kadar, trafik terörü de can alıyor. Dilerim ki bu mahkeme güzel sonuçlanır. Trafik kazalarında caydırıcı bir sonuç olur. İnsanlar biraz daha tedbirli, korkarak araba kullanır. Başka insanların canına kast etmezler" diye konuştu.

Niyazi Hayırlı'nın avukat oğlu Giray Hayırlı ise "Kaldırımda yürürken bir araç gelip sizi ezerse bilin ki bu kişi tutuklanmayacak. Bir gün bile tutuklu kalmayacak. Elini kolunu sallayarak hayatına devam edecek" dedi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 01:27 Kaynak: DHA
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