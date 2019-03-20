Son Dakika Haberleri: Kazada Bacağı Kopan Minik Adem'e Ambulans Helikopterli Sevk

Kazada Bacağı Kopan Minik Adem'e Ambulans Helikopterli Sevk

1 saat önce

Şereflikoçhisar yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç refüjdeki demir bariyerlere çarptı.

Kazada Bacağı Kopan Minik Adem'e Ambulans Helikopterli Sevk, System.String[]
ANKARA- Şereflikoçhisar yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç refüjdeki demir bariyerlere çarptı. Kazada, sürücünün yeğeni Adem Erişgin'in (4) sol bacağı koptu, 2 kişi yaralandı. Minik Adem, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edilirken, diğer yaralılar hastanede tedaviye alındı. 

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Ankara- Şereflikoçhisar karayolunun 112'nci kilometresinde meydana geldi. Resul Erişgin (32), yönetimindeki 23 FV 757 plakalı hafif ticari araçla seyir halindeyken iddiaya göre, arka koltukta oturan yeğeni Resul Erişgin, kapıyı açtı. Yeğenine, kapıyı kapatması için uyarıda bulunan Resul Erişgin, direksiyon hakimiyetini yitirdi. Kontrolden çıkan otomobil refüjdeki demir bariyerlere çarptı. Kazada kapıyı açtığı için araçtan fırlayan Adem Erişgin'in sıkışma sonucu sol bacağı kasık bölgesinden koptu. Çocuk, kaldırıldığı Konya'nın Kulu ilçesindeki devlet hastanesindeki ilk müdahelenin ardından ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi. Diğer yaralılar Fatma Erişgin (59) ve Hazal Erişgin'in (6) Kulu Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. İki yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 

- Kulu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:00 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cani Adam, Tanımadığı Kişiyi "Deccal" Deyip Bıçaklayarak Öldürdü Ankara'da Belediye Otobüsünde Taciz İddiasına Gözaltı Otomobilden Düşüp Bariyere Çarpan 4 Yaşındaki Çocuğun Bacağı Koptu İstanbul'da Askeri Aracın Devrildi! 1 Askerimiz Şehit Oldu, 2 Askerimiz Yaralandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 18:59:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazada Bacağı Kopan Minik Adem'e Ambulans Helikopterli Sevk
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]