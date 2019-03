Kazada Bacaklarını Kaybetti, Sporla Hayata Tutundu

FİKRET DELAL - Rize 'de yaklaşık 15 yıl önce bisiklet sürdüğü sırada otobüsün çarpması sonucu iki bacağını diz üstünden kaybeden Mustafa Beyaz, tüpsüz dalış, yamaç paraşütü ve snowboard gibi çeşitli spor dallarıyla uğraşıyor.Beyaz'a, merkeze bağlı İslampaşa Mahallesi'nde 2003 yılında bisiklet sürdüğü sırada otobüs çarptı. Bacakları otobüsün altında kalan Beyaz, kazada ağır yaralandı.Kaza geçirdiğinde 13 yaşında olan Beyaz'ın bir bacağı ilk ameliyatla, diğeri de yaklaşık bir ay sonra diz üstünden alındı.Tedavisinin ardından eğitimini tamamlayan Beyaz, bir kurumda memur olarak çalışıyor.Su altı sporlarına duyduğu merak sayesinde önce yüzme öğrenen Beyaz, şimdilerde tüpsüz dalış gerçekleştirerek zıpkınla balık avlıyor. Mustafa Beyaz, yükseklik korkusu olmasına rağmen yamaç paraşütü yapıyor ve snowboardla kayıyor."Engelleri kendimize bahane ederek hayatı yaşamamak saçmalıktır"Mustafa Beyaz, iki bacağını kaybetmenin istediği sporları yapmasına engel olmadığını söyledi.Yaklaşık 6 yıl öncesine kadar yüzme bilmediğini belirten 28 yaşındaki Beyaz, "Boğulmaktan korkuyordum. İnat ettim, korkumun üzerine gittim ve yüzmeyi öğrendim. Daha sonra kendime su altı maskesi aldım. Suyun altındaki büyülü dünyayı gördükten sonra kendimi bir türlü oradan alamadım." ifadelerini kullandı.Beyaz, zıpkınla balık avladığını anlatarak, "Birçok ekstrem sporu yapmama rağmen en büyük korkum yükseklik korkusuydu. Öyle ki bazı zaman iki metreden denize atlayamıyordum." diye konuştu.Yükseklik korkusunu yenmek için arkadaşı ile yamaç paraşütü yaptığını dile getiren Beyaz, şöyle devam etti:"Snowboardla kayak yapmaya da başladım. Geçen yıl arkadaşlarımla kayak yapmaya giderken bana 'Yapabilir misin?' diye sordular. Nasıl yapacağımı bilmiyorumdum ama 'Yapabilirim' diye düşündüm. Snowboardın üzerine kendimce aparatlar yerleştirdim. Yaptığım soketlere bacağımdaki aparatları vidalarla bağladım ve güzel bir şekilde kaymaya başladım."Mustafa Beyaz, zaman zaman kendisine, "Hayata bu kadar nasıl bağlı kaldın?" sorusunun yöneltildiğini belirterek, bu soruyu "Hep kendime yapacak bir şeyler buldum." şeklinde yanıtladığını söyledi.İnsanın her zaman yapacak bir şeyler bulabileceğine dikkati çeken Beyaz, şunları kaydetti:"Sadece kafalarında bazı şeyleri aşamıyorlar. Evde olduğum zaman akvaryumdaki balıklarla ilgilendim, kitap okudum. Dışarı çıkıp gezdim, dalış yapmayı öğrendim. Tabii bunları yaparken hiç kimse önüme koyup 'Bu hazır, al yap' demiyor. Çaba sarf etmeniz lazım. Engellerin bedende değil, sadece kafalarda olduğunu düşünüyorum. Önümüze çıkan sorunlara her zaman bir alternatif olduğunu düşünüyorum. Hayat yaşanılacak kadar çok çok güzel."Beyaz, her insanın bir yeteneğinin bulunduğuna inandığını belirterek, "Herkesin başarılı olacağı bir alan vardır. Bazıları resim çizebilir, bazıları ise çok güzel kitap yazabilir. Kolu olmayan ayaklarını kullanarak yüzebilir, ayakları olmayan kolları ile yüzebilir. Engelleri kendimize bahane ederek hayatı yaşamamak saçmalıktır diye düşünüyorum." görüşünü paylaştı.