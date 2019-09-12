Kazada bilincini kaybetti, 'acı haberi' hastanede uyanınca aldı

ABD'de alkollü bir sürücü içerisinde Somchai Lurak, 3 küçük kızı ve nişanlısının bulunduğu otomobile aracıyla çarptı. Kazada, 3 küçük kız da olay yerinde hayatlarını kaybederken, yaralanan baba hastaneye kaldırıldı. Uzun süre bilinci kapalı şekilde tedavi gören baba, ilaçların etkisi geçince acı haberi aldı ve kızlarının öldüğünü öğrendi.

Idaho eyaletinde restoran müdürü olarak çalışan 26 yaşındaki Somchai Lurak, kızları Aneena (6), Kya (5), Drayka (3) ve nişanlısı Emma Weigand ile yaptıkları bir yolculuk sırasında alkollü bir sürücünün araçlarına çarpması sonucu kaza geçirdiler. Akraba ziyaretinden döndükleri sırada Somchai, 3 küçük kızı ve Emma'nın bulunduğu araç kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada alkollü sürcünün kullandığı araç, kırmızı ışıkta bekleyen araca yaklaşık 130 km hızla çarptı.

Somchai'nin 3 küçük kızı kazada hayatlarını kaybederken, kaza sırasında otomobilin yolcu koltuğunda oturan Emma'nın kaza nedeniyle birkaç kaburgası kırıldı ve kolu ezildi. Somchai ise ilaç etkisi altında kızlarının öldüğünden habersiz, bir süre hastanede tedavi gördü. Somchai'nin durumu iyiye gitmeye başladığında ve ilaçların etkisi azaldığında ise Somchai'ye, kızlarının olay yerinde hayatlarını kaybettiği söylendi.

50 BİN DOLAR YARDIM TOPLANDI

Somchai'ye kötü haberi veren erkek kardeşi yerel medyaya, "Yeğenlerimi, onların güzel gülüşlerini ve beraber geçirdiğimiz zamanları düşünüyorum. Keşke yeğenlerimi geri alabilsem, keşke kardeşim de çocuklarına tekrar kavuşabilse. Kardeşimin bile hayatta olması bir mucize. Kardeşimin iyileşmesi uzun ve pahalı bir süreç. Şimdiden aile ve arkadaşlarımızdan büyük destek aldık" açıklamasını yaparak, kendilerine 50 bin doların bağışlandığını bildirdiler.

Ayrıca, Somchai'nin kardeşi çocuklarını kaybeden kardeşinin duygusal olarak çöktüğünü belirterek, alkollü olarak araç kullanmamaları için insanlara çağrıda bulundu.

SÜRÜCÜ SUÇUNU KABUL ETTİ

Yetkililerin olayla ilgili yaptığı açıklamada ise kazaya neden olan sürücünün yakalandığı, alkollü araç kullandığını kabul ettiği ve 'araçla 3 kişiyi öldürme' sucundan hüküm giyeceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Somchai'nin hastaneden fotoğrafı

-Hayatlarını kaybeden kızların fotoğrafları

-Emma, Somchai ve 3 kızın fotoğrafı

-Somchai ve kızların fotoğrafı

-Kızların mezarlarının fotoğrafı