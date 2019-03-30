Son Dakika Haberleri: Kazada Can Pazarı

Kazada Can Pazarı

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kamyonet ile otomobil çarpıştı, biri bebek 4 kişi yaralandı.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kamyonet ile otomobil çarpıştı, biri bebek 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa-Ankara yolunun Çitli kavşağında meydana geldi. İnegöl'den Ankara istikametine seyir halinde olan Volkan Karael (35) idaresindeki 16 V 0501 plakalı otomobil, yan yoldan çıkıp Çitli kavşağından karşıya geçmek isteyen Ahmet Pehlivan (65) yönetimindeki 16 KPL 88 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada kamyonet sürücü Ahmet Pehlivan, otomobilin sürücüsü Volkan Karael, eşi Ayşe Tuncel Karael (25) ve bebekleri 2.5 aylık Gülce yaralandı. Yaralanan 4 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hurdaya araçlar çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:34 Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa
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