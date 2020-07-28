Kazada can pazarı - Son Dakika

Kazada can pazarı

TEKİRDAĞ - Çorlu'da motosiklet sürücüsünün yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Adeta can pazarının yaşandığı kazaya ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar ve vatandaşların olay yerine çağırdığı sağlık ekipleri yaptı.

Edinilen bilgilere göre kaza Çorlu'da Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. İdaresindeki 59 MA 0412 plakalı motosikletle seyreden sürücü yolun karşısına geçmeye çalışan ve adı ilk anda tespit edilemeyen kadına çarptı.

Çarpmanın şiddeti ile yola savrulan kadın ağır şekilde yaralanırken kasksız motosiklet sürücüsü de başını asfalt zemine çarparak yaralandı.

Her iki yaralının yardımına ilk olarak trafikte seyreden diğer araçların sürücüleri koştu. Vatandaşların haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar tedavilerinin yapılması için Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri de olay yerine gelerek inceleme başlattı.