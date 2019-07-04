Son Dakika Haberleri: Kazada can pazarı: 4 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kazada can pazarı: 4 yaralı

36 dakika önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde meydana gelen kazada iki kamyonet kafa kafaya çarpışırken, 4 kişi yaralandı.

Kazada can pazarı: 4 yaralı, System.String[]
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde meydana gelen kazada iki kamyonet kafa kafaya çarpışırken, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye, Ören'den Akçay istikametine giden Nedim Demirbaş idaresindeki 10 RN 690 plakalı kamyonet, sol taraftan yola çıkan Lütfü Mert idaresindeki 10 YH 270 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kaza sırasında her iki araçta da büyük hasar oluşurken, sürücülerden Lütfü Mert ile yanında bulunan Habibe Mert ile diğer kamyonetin şoförü Nedim Demirbaş ve yanındaki Sevim Demirbaş yaralandı. Yaralılardan Habibe Mert araçta sıkışırken, itfaiye yardımı ile araçtan çıkarıldı. Yaralar 112 ambulansı ile Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılırken, yol kısa müddet trafiğe kapandı. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:17 Kaynak: İHA
Burhaniye, Balıkesir, Ören, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tahnitli hayvanları kamyonette gören vatandaşlar gerçek sandı! Komşu kavgasında silahlar çekildi, sokak savaş alanına döndü! Taksiye binen Alman turistler şov yaptı! Motosikletle kapkaç yaptılar, utanmadan "Adrenalin olsun diye yaptık" dediler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 11:53:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazada can pazarı: 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]