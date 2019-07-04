Kazada can pazarı: 4 yaralı
36 dakika önce
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde meydana gelen kazada iki kamyonet kafa kafaya çarpışırken, 4 kişi yaralandı.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:17 Kaynak: İHA
'in Burhaniye
ilçesinde meydana gelen kazada iki kamyonet kafa kafaya çarpışırken, 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye, Ören
'den Akçay
istikametine giden Nedim Demirbaş idaresindeki 10 RN 690 plakalı kamyonet, sol taraftan yola çıkan Lütfü Mert idaresindeki 10 YH 270 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kaza sırasında her iki araçta da büyük hasar oluşurken, sürücülerden Lütfü Mert ile yanında bulunan Habibe Mert ile diğer kamyonetin şoförü Nedim Demirbaş ve yanındaki Sevim Demirbaş yaralandı. Yaralılardan Habibe Mert araçta sıkışırken, itfaiye yardımı ile araçtan çıkarıldı. Yaralar 112 ambulansı ile Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılırken, yol kısa müddet trafiğe kapandı. - BALIKESİR
Tahnitli hayvanları kamyonette gören vatandaşlar gerçek sandı!
Komşu kavgasında silahlar çekildi, sokak savaş alanına döndü!
Taksiye binen Alman turistler şov yaptı!
Motosikletle kapkaç yaptılar, utanmadan "Adrenalin olsun diye yaptık" dediler