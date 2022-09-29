KAZADA DİLİ BOĞAZINA KAÇAN MOTOSİKLETLİYE HAYAT KURTARAN MÜDAHALE

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Çalış, Osmancık Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kenan Çalış'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. ( DHA )

Kaza, dün ilçenin Kızılırmak Mahallesi, Sultan Abdülhamit Caddesi'nde meydana geldi. Gülcan Yavuz yönetimindeki 19 ABL 585 plakalı otomobil ile Kenan Çalış yönetimindeki 19 HB 475 plakalı motosiklet çarpıştı. Yere düşen Çalış bilincini kaybederken, taşıdığı boyalar da yola savruldu. Otomobilinden inip yardıma koşan Gülcan Yavuz, Çalış'ın dilinin boğazına kaçtığını fark etti. Yavuz, yaptığı müdahaleyle nefessiz kalan Kenan Çalış'ın dilini çıkartarak, nefes almasını sağladı.

Kaynak: DHA

Osmancık, Güncel, Son Dakika

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