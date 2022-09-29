KAZADA DİLİ BOĞAZINA KAÇAN MOTOSİKLETLİYE HAYAT KURTARAN MÜDAHALE - Son Dakika
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KAZADA DİLİ BOĞAZINA KAÇAN MOTOSİKLETLİYE HAYAT KURTARAN MÜDAHALE

29.09.2022 13:39

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Kenan Çalış'ın (45) dili boğazına kaçtı.

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Kenan Çalış'ın (45) dili boğazına kaçtı. Çalış, kazaya karışan otomobilin sürücüsü Gülcan Yavuz'un (35) yaptığı müdahaleyle hayatta kaldı.

Kaza, dün ilçenin Kızılırmak Mahallesi, Sultan Abdülhamit Caddesi'nde meydana geldi. Gülcan Yavuz yönetimindeki 19 ABL 585 plakalı otomobil ile Kenan Çalış yönetimindeki 19 HB 475 plakalı motosiklet çarpıştı. Yere düşen Çalış bilincini kaybederken, taşıdığı boyalar da yola savruldu. Otomobilinden inip yardıma koşan Gülcan Yavuz, Çalış'ın dilinin boğazına kaçtığını fark etti. Yavuz, yaptığı müdahaleyle nefessiz kalan Kenan Çalış'ın dilini çıkartarak, nefes almasını sağladı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Çalış, Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kenan Çalış'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)

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Kazada dili boğazına kaçan motosikletliye hayat kurtaran müdahale Kazada dili boğazına kaçan motosikletliye hayat kurtaran müdahale
Kaynak: DHA

Osmancık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAZADA DİLİ BOĞAZINA KAÇAN MOTOSİKLETLİYE HAYAT KURTARAN MÜDAHALE - Son Dakika

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SON DAKİKA: KAZADA DİLİ BOĞAZINA KAÇAN MOTOSİKLETLİYE HAYAT KURTARAN MÜDAHALE - Son Dakika
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