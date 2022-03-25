Kazada duygusal anlar: Yaralanan engelli genç kızın elini ambulans gelene kadar bırakmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Kazada duygusal anlar: Yaralanan engelli genç kızın elini ambulans gelene kadar bırakmadı

25.03.2022 07:58

Kazada duygusal anlar: Yaralanan engelli genç kızın elini ambulans gelene kadar bırakmadı Tekirdağ Çorlu'da kamyonetin çarptığı işitme engelli genç kız yaralandı.

Kazada duygusal anlar: Yaralanan engelli genç kızın elini ambulans gelene kadar bırakmadı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da kamyonetin çarptığı işitme engelli genç kız yaralandı. Şoka giren genç kıza üzülen bir vatandaşın, ambulans gelen kadar yaralının elinden tutması görenleri duygulandırdı.

Kaza, Kaza Hıdırağa Mahallesi Tahtalı Camii mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih Omurtak Caddesi istikametine seyreden Kutlucan Altın idaresindeki kamyonet, annesiyle birlikte yoluna karşısına geçtiği sırada Bahar Şeker isimli yayaya çarptı.

Yaralı kıza şefkat eli

Kaza sonrası yaralanan işitme engelli genç kız şoka girdi. Yaralı genç kızın durumuna üzülen bir vatandaş, o an başından ayrılmayıp ambulans gelene kadar genç kızın elini bırakmadı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bahar Şeker'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili konuşan kamyonet sürücüsü Kutlucan Altın, "Bir aracın geçtiği sırada yaya vatandaşımızı göremedim. Bir anda yola çıktılar, fark etmeyerek çarptım. Cidden çok üzgünüm" diye konuştu.

Kazada duygusal anlar: Yaralanan engelli genç kızın elini ambulans gelene kadar bırakmadı
Kazada duygusal anlar: Yaralanan engelli genç kızın elini ambulans gelene kadar bırakmadı
Kazada duygusal anlar: Yaralanan engelli genç kızın elini ambulans gelene kadar bırakmadı

YORUMLAR
500
Bombalardan kaçmak isterken yaralanan Ukraynalı kızın kaldığı yer yürek burktu Bombalardan kaçmak isterken yaralanan Ukraynalı kızın kaldığı yer yürek burktu Trenin çarptığı genç kız ağır yaralandı Trenin çarptığı genç kız ağır yaralandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kazada duygusal anlar: Yaralanan engelli genç kızın elini ambulans gelene kadar bırakmadı - Son Dakika


Son Dakika
07:54 25 Mart'ta hava nasıl olacak? İşte Türkiye'de ve bazı kentlerimizde hava durumu
07:48 Burak Yılmaz'dan milli takıma veda: Artık ay-yıldızlı formayı giymeyecek!
07:46 Ukrayna liderinden can yakan açıklama: 2 binden fazla çocuğumuz kaçırıldı, nerede olduklarını bilmiyoruz!
01:14 Nostradamus'dan korkutan kehaneti yeniden hatırlandı! 3. Dünya Savaşı için 2022'yi işaret etmişti
01:07 Kuzey Makedonya, rakibi İtalya'yı 1-0 mağlup etti! İtalya'nın Dünya Kupası'na katılma şansı yok oldu
01:04 İzmir'de silah kazasında Uzman Çavuş Mahmut Güleş şehit oldu.
00:59 Burak Yılmaz penaltı atışını değerlendiremedi! Türkiye'nin Dünya Kupası hayalleri suya düştü
00:20 Dragao'da nefes nefese mücadele! Burak Yılmaz'ın golüyle A Milli Takım yeniden canlandı
00:07 Rusya Savunma Bakanlığı'ndan çok konuşulacak iddia: Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarları Biden'ın oğlu finanse etti
23:49 Uğurcan'ın yediği gol pes dedirtti! Sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 08:15:02. #1.12#
SON DAKİKA: Kazada duygusal anlar: Yaralanan engelli genç kızın elini ambulans gelene kadar bırakmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement