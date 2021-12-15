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Kazada eşi ile birlikte ölen Edanur öğretmen için görev yaptığı okul önünde tören - Son Dakika

Kazada eşi ile birlikte ölen Edanur öğretmen için görev yaptığı okul önünde tören

15.12.2021 12:54

Kazada eşi ile birlikte ölen Edanur öğretmen için görev yaptığı okul önünde tören Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında imam eşi ile birlikte hayatını kaybeden Edanur Akbulut(25), Ordu'nun Ünye ilçesinde görevli olduğu okulun önünde yapılan törenin ardından son...

Kazada eşi ile birlikte ölen Edanur öğretmen için görev yaptığı okul önünde tören

ORDU - Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında imam eşi ile birlikte hayatını kaybeden Edanur Akbulut(25), Ordu'nun Ünye ilçesinde görevli olduğu okulun önünde yapılan törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Dün sabah saatlerinde Samsun'un Canik ilçesi Devregiş Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında Yunus Emre Ç.'ninkullandığı otomobil, Mahmut Akbulut idaresindeki 34 TJ 1421 plakalı otomobile çarptı. Kazaya karışan otomobil olay yerinden kaçarken, Mahmut Akbulut idaresindeki otomobil yoldan çıkarak refüjdeki ağaca çarpıp hurdaya döndü. Aracın içinde sıkışan Mahmut Akbulut ile eşi Edanur Akbulut olay yerinde hayatlarını kaybetti. Hayatını kaybeden genç öğretmen Edanur Akbulut için görev yaptığı Şehit Harun Ateş Özel Eğitim Meslek Okulu önünde tören düzenlendi.

Düzenlenen törende konuşan Harun Ateş Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Şinasi Coşkan, "Bugün okulumuzun bir genç bir öğretmenini ebediyete uğurlayacağız. Ailesinin yaşadığı acı hepimizin acısı, kederi hepimizin kederidir. Bildiğimiz gibi acılar paylaştıkça azalmıyor ama teselli buluyoruz. Kızımız Ünye'de doğdu. İlk ve ortaokulunu bitirdikten sonra Ünye Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yiyecek ve İçecek Bölümünü bitirdikten sonra 2020 yılında sözleşmeli öğretmen olarak aramıza katıldı. Eşi ile birlikte ilk geldikleri gün çok heyecanlılardı. Bize 'bu kınalı ellerimle tercihini yaptığını' söyledi. Birbirlerinin gözüne kıyamayan iki arkadaşımızı o günden itibaren çok sevdik. Rabb'im de ikisini bu dünyada da ayırmadı. Edanur hocamızı bir yaklaşık 15 aydır tanıyoruz. Ailemizin ve okulumuzun en küçük öğretmeni oldu. Hiçbir öğretmenimizi ve öğrencilerimizi asla kırmadı" dedi.

Tüp bebek tedavisi görüyordu

Genç öğretmenin yaşanılan kazada Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne tüp bebek tedavisi için gittiği öğrenilirken, öğretmenlik mesleğini çok sevdiği ve birçok hayallerinin olduğu öğrenildi. Okul önünde yapılan duaların ve helalleşmenin ardından kaza kurbanı genç öğretmen Şenyurt Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Kazada eşi ile birlikte ölen Edanur öğretmen için görev yaptığı okul önünde tören
Kazada eşi ile birlikte ölen Edanur öğretmen için görev yaptığı okul önünde tören
Kazada eşi ile birlikte ölen Edanur öğretmen için görev yaptığı okul önünde tören
Kazada eşi ile birlikte ölen Edanur öğretmen için görev yaptığı okul önünde tören
Kazada eşi ile birlikte ölen Edanur öğretmen için görev yaptığı okul önünde tören
Kazada eşi ile birlikte ölen Edanur öğretmen için görev yaptığı okul önünde tören
Kazada eşi ile birlikte ölen Edanur öğretmen için görev yaptığı okul önünde tören

Samsun, Canik, Ordu, Ünye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kazada eşi ile birlikte ölen Edanur öğretmen için görev yaptığı okul önünde tören - Son Dakika


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