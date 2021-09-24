Son dakika haberleri... KAZADA EŞİYLE ÖLEN KOMİSER YARDIMCISI İÇİN BARTIN'DA TÖREN - Son Dakika

Emine Özdemir 'in cenazesi ise Ankara 'nın Sincan ilçesinde toprağa verilecek.

Bartın 'da, otobüsün otomobiline çarpması sonucu eşiyle birlikte hayatını kaybeden komiser yardımcısı Uğur Özdemir , Bolu 'nun Mudurnu ilçesine bağlı Pelitözü köyünde son yolculuğa uğurlandı. Cenaze törenine Uğur Özdemir'in babası İzzet Özdemir, annesi Fahriye Özdemir, oğlu Arda Kaan Özdemir (10), akrabalarının yanı sıra Bolu İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ile meslektaşları katıldı. Uğur Özdemir'in cenazesi, kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

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