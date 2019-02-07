Son Dakika Haberleri: Kazada Hafif Yaralanan Yaşlı Adam İç Kanamadan Öldü

Kazada Hafif Yaralanan Yaşlı Adam İç Kanamadan Öldü

37 dakika önce

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaşlı adamın hastanede tedavi olduktan sonra evde iç kanama geçirip hayatını kaybettiği iddia edildi.

Kazada Hafif Yaralanan Yaşlı Adam İç Kanamadan Öldü, System.String[]
Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaşlı adamın hastanede tedavi olduktan sonra evde iç kanama geçirip hayatını kaybettiği iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Bahçelievler Mahallesi Abide Kavşağı'nda meydana geldi. Yolun kenarında bekleyen Mehmet Davizan (70), sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Davizan, iddiaya göre ciddi bir durumu olmadığı söylenerek evine gönderildi.

İç kanamadan hayatını kaybetti

Evine giden Davizan, gece saatlerinde fenalaşınca yakınları tarafından tekrar hastaneye getirildi. Doktorlar tarafından müdahale edilen yaşlı adamın iç kanama geçirdiği belirlendi. Yoğun bakıma kaldırılan yaşlı adam sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Cenaze, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Aileden ihmal iddiası

Hayatını kaybeden Mehmet Daviza'nın kardeşi Ali Davizan olayda ihmal olduğunu iddia ederek, "Şanlıurfa'da Abide kavşağı civarında abim Mehmet Davizan trafik kazası sonucunda Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine acil vaka olarak kaldırıldı. Burada ufak tefek çiziklerle eve gönderiyorlar. Gece saatlerinde iç kanama geçirerek ağırlaşıyor. Hastaneye getirilince iç kanamadan vefat ediyor. Burada bir ihmal söz konusudur. Bu sorunların yetkililer tarafından çözülmesini istiyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:06 Kaynak: İHA

Mehmet Akif İnan, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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