Kazada hayatını kaybeden 15 Temmuz gazisine askeri tören - Son Dakika

Kazada hayatını kaybeden 15 Temmuz gazisine askeri tören

RİZE'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 15 Temmuz gazisi Muammer Uzun (47), kentte düzenlenen askeri törenle gözyaşları arasında toprağa verildi.

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