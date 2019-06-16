Son Dakika Haberleri: Kazada hayatını kaybeden 2 genç aslî kusurlu sayıldı
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Kazada hayatını kaybeden 2 genç aslî kusurlu sayıldı

2 saat önce

Bursa'da iki kişinin öldüğü trafik kazasının davasına devam edildi.

Kazada hayatını kaybeden 2 genç aslî kusurlu sayıldı, System.String[]
Bursa'da iki kişinin öldüğü trafik kazasının davasına devam edildi. İki kişinin öldüğü trafik kazasında hayatını kaybeden 2 genç asli kusurlu, otomobil sürücüsü ise tali kusurlu sayıldı.

Geçen yıl temmuz ayında Yunuseli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Taner G.'nin (32) kullandığı 16 AAB 313 plakalı otomobil ile Harun Gülle'nin (17) kullandığı motosiklet çarpıştı. Motosiklette bulunan sürücü Harun Gülle ve Emre Taşbulak (17) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü tutuklandı. 3 ay tutuklu kalan sürücü daha sonra tahliye edildi.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesinde 'taksirle ölüme sebebiyet' verme suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. İlk duruşmadaki ifadelerini tekrarlayan Taner G., "Aracımla arkadaşımın evinden dönüyordum. Ben şeridimde ilerlerken bir cisim bana çarptı. Arkadaşımla buralarda başı boş at ve eşek olduğunu konuşmuştuk. Ben ilk başta öyle sandım. Araçtan indiğimde bana çarpanın motosiklet olduğunu gördüm. Farları yanmıyordu" dedi.

Bilirkişi raporu açıklandı

Öte yandan kazayla alakalı bilirkişi raporu açıklandı. Kazada şerit ihlali yapan motosikletli gençler asli kusurlu, otomobil sürücüsü ise 0.87 promil alkollü sayıldığı için tali kusurlu sayıldı. Rapor, İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik Yüksek İhtisas Dairesine gönderildi. Mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 09:41 Kaynak: İHA
Bursa, 3. Sayfa
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