Kazada hayatını kaybeden 4 kişi Balıkesir'de toprağa verildi - Son Dakika

Kazada hayatını kaybeden 4 kişi Balıkesir'de toprağa verildi

İZMİR- Aydın Otoyolu üzerindeki kazada, kamyonun otomobile arkadan çarpması sonucu hayatını kaybeden 4 kişi, Balıkesir'in Gönen ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, geçen Cumartesi günü saat 08.30 sıralarında, İzmir-Aydın Otoyolu 75'inci Yıl Selatin Tüneli girişinde meydana geldi. İzmir'den Aydın yönüne giden, Emre Söylemez (26) yönetimindeki 10 CEK 93 plakalı otomobile, tünel girdikten sonra arkadan gelen Murat Aslan'ın kullandığı 35 AE 2020 plakalı kamyon çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil alev aldı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yanan otomobilde Fatma Söylemez (47), eşi Hüseyin Söylemez (53), kızları Minel Söylemez (21) ve yakınları Emir Gezici (15) hayatını kaybetti. Söylemez çiftinin oğlu otomobil sürücüsü Emre Söylemez ile kamyon şoförü Murat Aslan'ın ise kazadan yaralı kurtuldu. Hastanede tedavileri süren yaralılardan Emre Söylemez'ın sağlık durumunu ciddi olduğu öğrenildi.

Balıkesirli Söylemez ailesinin, Aydın'daki Adnan Menderes Üniversitesi İşletme Bölümünü kazanan çocukları Minel Söylemez'in okul işleri için Söke'ye gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ayrıca, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, otomobilin tünele girmeden önce henüz belirlenemeyen bir sebeple durduğunu ve arkasından gelen kamyonun çarpıp tünel girişine kadar sürüklediğini, daha sonra da otomobilin alev alarak yanmaya başladığını belirledi.

TOPRAĞA VERİLDİLER

İzmir Adli Tıp Morgu'nda yapılan otopsinin ardından kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi ikamet ettikleri Balıkesir'e gönderildi. Gönen ilçesi, Gündoğdu Mahallesi'nde cenazeleri evlerinin önünden kaldırılan 4 kişi, Esentepe Camii'nde ikindi namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi.