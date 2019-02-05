Kazada Hayatını Kaybeden Aile Toprağa Verildi

Uşak
'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada hayatın kaybeden aynı aileden 3 kişi, İzmir
'in Menderes
ilçesinde toprağa verildi.
Uşak'tan İzmir istikametine giderken dün geçirdikleri trafik kazasında ölen Fahrettin Hacıoğlu (62) ve eşi Safiye Hacıoğlu (61) ile oğulları Mesut Hacıoğlu'nun (39) cenazeleri Menderes ilçesi Gazipaşa
Mahallesi'ndeki evlerine getirilerek helallik alındı.
Aynı aileden 3 kişi için daha sonra Mestanlı Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.
Kazada anne babası ile ağabeyini kaybeden Zekiye Ata ile ailenin gelini Ayşegül Hacıoğlu uzun süre gözyaşı döktü.
Eşinin cenazesinin başına gelen Ayşegül Hacıoğlu, "Bir yaşındaki bebeğimizle yalnız kaldık. O artık babasız mı büyüyecek? Babasını hiç tanımayacak mı? Doğum günü yapacaktık, babası gelsin diye erteledik. Şimdi ona doğum günü yapamayacak mıyız?" diyerek ağladı.
Aileden geriye kalan Zekiye Ata'nın İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanı olan Yalçın Ata'nın gelini olduğu öğrenildi. Bulgaristan
göçmeni olduğu belirtilen ailenin Ankara
'ya pasaport ve çifte vatandaşlık işlemleri için gittikleri, dönüş yolunda ise kazanın meydana geldiği belirtildi.
Ailenin 3 üyesinin cenazeleri, Görece Mezarlığı'na defnedildi.
Kaza
Uşak'tan İzmir istikametine giden Fahrettin Hacıoğlu'nun (62) kullandığı 35 PN 740 plakalı otomobil, Çınar
köyü yakınlarında yolun karşı yönünden gelen Ali Yılmaz idaresindeki 64 KY 400 plakalı otomobille çarpışmış, kazada, Fahrettin Hacıoğlu ve eşi Safiye Hacıoğlu (61) olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan oğulları Mesut Hacıoğlu (39) ile diğer otomobilin sürücüsü Ali Yılmaz kaldırıldıkları Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatlarını kaybetmişti.