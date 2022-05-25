Kazada hayatını kaybeden anne ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı

ORDU Ordu'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden anne ile oğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, Fatsa ilçesinde dün meydana geldi. Kumru- Korgan karayolu Bahçeler Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, Bedir Şahan Aşık yönetimindeki 06 SN 9067 plakalı hafif ticari araç ile Metin Kocabıyık yönetimindeki 52 BR 247 kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu araçlarda bulunan Bedir Şahan Aşık ile annesi Nurten Aşık olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonette bulunan sürücü Metin Kocabıyık ile Ahmet Kocabıyık yaralandı. Yaralılar, olay yerinde gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Anne ile oğlunun tabutları yan yana koyuldu

Kaza sonucu hayatını kaybeden anne Nurten Aşık ile oğlu Bedir Şahan Aşık için Kumru ilçesindeki Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Burada Nurten Aşık'ın eşi ve Bedir Şahan Aşık'ın babası Erhan Aşık taziyeleri kabul etti. Hayatını kaybeden anne ve oğlu için ayrı ayrı helallik alındı. Kılınan cenaze namazlarının ardından cenazeler ilçenin Samur Mahallesi'nde bulunan aile kabristanlığına defnedildi.