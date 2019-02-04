Kazada Hayatını Kaybeden Anne ve Çocukları Yan Yana Defnedildi

Adana'nın Pozantı ilçesinde trafik kazasında yaşamını yitiren hamile anne ve 2 çocuğu Mardin'deki aile mezarlığında yan yana defnedildi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde trafik kazasında yaşamını yitiren hamile anne ve 2 çocuğu Mardin'deki aile mezarlığında yan yana defnedildi.



Adana'nın Pozantı ilçesinde önceki gün otobüsle hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaşamını yitiren sürücü Necmi Ayağ, gelini 8,5 aylık hamile Fidan Ayağ ile çocukları Emirhan (9) ve Cemre (6) Ayağ'ın cenazeleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumundan alınarak Mardin'in Savur ilçesine bağlı Sürgücü Köyü'ne getirildi.



Sürgücü Aile Mezarlığı'nda Figen Ayağ bir mezara, iki çocuğu ise yandaki mezara birlikte defnedildi.



Defnin ardından kazada hayatını kaybedenlerin yakınları, köydeki Hacı Musa Akar Camii'nde taziyeleri kabul etti.



Muhtar Hikmet Erkan, Ankara'da yaşayan ailenin köye taziyeye geldiğini, dönüş yolunda da kaza geçirdiklerini anlattı.



Erkan "Acımız çok büyük. Bu acıya katlanmamız lazım. Allah rahmet etsin, yakınlarına ve bize sabır versin." dedi.



Adana'nın Pozantı ilçesinde 2 Şubat'ta otobüsle çarpışan hafif ticari araçtaki Necmi Ayağ, 8,5 aylık hamile gelini Fidan ve torunu Cemre Ayağ olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan Hasan Ayağ ve Emirhan Ayağ Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış. Emirhan Ayağ müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Kazada yaşamını yitiren 8,5 aylık hamile Fidan Ayağ'ın bebeğinin de anne karnında öldüğü tespit edilmişti.

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