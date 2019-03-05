Son Dakika Haberleri: Kazada Hayatını Kaybeden Asker, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kazada Hayatını Kaybeden Asker, Son Yolculuğuna Uğurlandı

56 dakika önce

Siirt'te izne ayrılan ve kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Mehmet Darıcı, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.

Kazada Hayatını Kaybeden Asker, Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Siirt'te izne ayrılan ve kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Mehmet Darıcı, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.

Dün Siirt'ten Gaziantep'e getirilen Darıcı'nın cenazesi, Yeşilkent Mezarlığı morgundan alınarak silah arkadaşlarının omzunda Kaplan Kardeşler Camisi'ne getirildi.

Burada Darıcı'nın babası Hacı, annesi Fatma ve eşi Derya Darıcı ile yakınları, askerin Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanarak gözyaşı döktü.

Darıcı çiftinin Eylül isimli 8 aylık kızları da yakınlarının kucağında cenaze törenine katıldı.

Darıcı'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Yeşilkent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Gaziantep Bölge Adliyesi Başkanı Yusuf Kaya, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Osman Toprak, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş ile Darıcı'nın silah arkadaşları katıldı.

Dün, Siirt- Kurtalan kara yolunun Üçyol mevkisinde kullandığı aracın devrilmesi sonucu ağır yaralanan İl Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Darıcı (25), tedavi gördüğü Siirt Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:02 Kaynak: AA

Siirt, Gaziantep, Güncel
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