Kazada hayatını kaybeden bisiklet sürücüsü toprağa verildi - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir otomobilin bisikletine çarpması sonucu hayatını kaybeden 53 yaşındaki şahıs toprağa verildi. Kazada kaçan sürücü ise gözaltına alındı.



Kaza, dün akşam saatlerinde Gebze Sultan Orhan Mahallesi Küçük Sanayi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş çıkışı evine gitmek üzere bisikletine binip yola çıkan 53 yaşındaki Fatih Zeynel Şıkoğlu, plakası belirlenemeye bir otomobilin çarpması sonucu yol kenarına savruldu. Şıkoğlu, ağır yaralanırken, kazaya karışan otomobil ise hızla olay yerinden kaçarak gözden kayboldu.



Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Şıkoğlu, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şıkoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Şıkoğlu, Arapcesme Mahallesi Hz. Ömer Camiinde ikindi namazı müteakip kılınan cenaze namazı ile Gebze Pelitli 2. Kısım mezarlığına defnedildi.



Şıkoğlu'nun ölümüne neden olduğu ve daha sonrasında kaza yerinden kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsü Ş.C.(25) adlı sürücü ise polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadesi süren sürücünün işlemleri sonrası adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - KOCAELİ