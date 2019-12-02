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Kazada hayatını kaybeden çift için tören düzenlendi

6 saat önce

Zonguldak'ta iki aracın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden karı-koca çift için Devrek Orman İşletmesinde tören düzenlendi.

Kazada hayatını kaybeden çift için tören düzenlendi, System.String[]

Zonguldak'ta iki aracın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden karı-koca çift için Devrek Orman İşletmesinde tören düzenlendi.


Zonguldak- Ankara karayolu Çaydeğirmeni beldesi mevki'inde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu hayatını kaybeden Afyon Orman İşletme Müdürlüğü'nde Makine operatörü olarak görev yaptığı öğrenilen Emre Tunç (35) ve eşi Kevser Tunç (28) için Devrek Orman İşletme Şefliği önünde tören düzenlendi.


Törene, Kevser Tunç'un babası İsmail Kevser, Devrek Orman İşletme Müdürlüğü personeli genç çiftin sevenleri katıldı. Orman İşletme Şefliği önünde düzenlenen törenin ardından genç çift araçla Afyon'a gönderildi.


Edinilen bilgiye göre olay, Zonguldak-Ankara karayolu Çaydeğirmeni beldesi mevki'inde meydana geldi. Afyon Orman İşletme Müdürlüğü'nde Makine operatörü olarak görev yaptığı öğrenilen Emre Tunç (35), idaresindeki 45 NF 033 plakalı otomobil dönüş yaptığı sırada, karşı yönden gelen Çiğdem Sezer idaresindeki 61 EZ 901 plakalı araçla çarpıştı. Kazada sürücü Emre Tunç olay yerinde yaşamını yitirirken, 28 yaşındaki eşi Kevser Tunç ise kaldırıldığı Gökçebey Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan diğer aracın sürücüsü 35 yaşındaki Çiğdem Sezer'in Çaycuma Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. - ZONGULDAK

Zonguldak, Devrek, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:59 Kaynak: İHA
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