Son Dakika Haberleri: Kazada Hayatını Kaybeden Çiftin Cenazesi Toprağa Verildi

Kazada Hayatını Kaybeden Çiftin Cenazesi Toprağa Verildi

1 saat önce

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Didem ve Orhan Bozkurt çifti toprağa verildi.

Kazada Hayatını Kaybeden Çiftin Cenazesi Toprağa Verildi, System.String[]
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Didem ve Orhan Bozkurt çifti toprağa verildi.

Didem ve Orhan Bozkurt çifti için İzmit'teki Hayırseverler Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine, çiftin yakınları ile İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çiftin cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Kartepe'de defnedildi.

Öte yandan, Didem Bozkurt'un 4 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Orhan Bozkurt yönetimindeki 41 BB 948 plakalı otomobil, otoyolun Ankara istikameti Gümüşova rampaları mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlerin dışındaki ağaçlık alana savrulmuş, yaklaşık 20 metre sürüklenen otomobil, bir ağaca çarparak durabilmişti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede otomobil sürücüsü Orhan Bozkurt ile eşi Didem Bozkurt'un hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Çiftin 1 yaşındaki oğlu Miraç Bozkurt, kazadan sağ kurtulmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:49 Kaynak: AA

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