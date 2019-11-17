Son Dakika Haberleri: KAZADA HAYATINI KAYBEDEN DOKTORUN CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI
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KAZADA HAYATINI KAYBEDEN DOKTORUN CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI

6 saat önce

Arnavutköy'de virajı alamayarak devrilen TIR'ın altında kalan Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Aytan Kar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumun'dan yakınları tarafından alındı.

KAZADA HAYATINI KAYBEDEN DOKTORUN CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI, System.String[]

Arnavutköy'de virajı alamayarak devrilen TIR'ın altında kalan Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Aytan Kar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumun'dan yakınları tarafından alındı.

Hadımköy Mahallesi Abdülezelpaşa Caddesi'nde meydana gelen kazada Mustafa Cengiz idaresindeki 01 ADH 924 plakalı TIR'ın, virajı alamayarak devrilmesi sonucu bisiktletiyle giderken TIR'ın altında kalarak hayatını kaybeden evli ve 3 çocuk babası Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Aytan Kar'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Adli Tıp Kurumu'nda işlemlerinin ardından yakınlarının aldığı cenaze, Kozlu Mezarlığı Gasilhanesi'ne götürüldü. Aytan Kar'ın cenazesi ilk olarak Fatih'te yaklaşık 10 yıldır görev yaptığı hastaneye götürülecek. Burada yapılacak törenin ardından Fatih Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazından sonra Eyüpsultan Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Görüntü dökümü

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-Adli Tıp Kurmun'nda genel görüntü

-Doktorun yakınları

-Cenazenin çıkarılması


- İstanbul
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 11:02 Kaynak: DHA
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