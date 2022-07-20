Kazada hayatını kaybeden DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul, toprağa verildi - Son Dakika
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Kazada hayatını kaybeden DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul, toprağa verildi

20.07.2022 14:35
Kazada hayatını kaybeden DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul, toprağa verildi

BURSA'da kullandığı otomobilin metro hattının duvarına çarpması sonucu yaşamını yitiren Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul, toprağa verildi.

BURSA'da kullandığı otomobilin metro hattının duvarına çarpması sonucu yaşamını yitiren Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul, toprağa verildi.

Kaza, önceki gece saat 02.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi Mudanya Bulvarı'nda meydana geldi. DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul'un kontrolünü kaybettiği 16 HK 834 plakalı otomobili, metro hattının duvarına çarptı. 3 çocuk babası Hüseyin Kul, metrelerce sürüklenip bariyerlere çarparak duran otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yaptığı çalışmayla araçtan çıkarılan Kul, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde otomotiv sektörüne makina ve yedek parça üretimi yapan fabrikanın da sahibi olan Hüseyin Kul, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Hüseyin Kul için Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, çok sayıda iş insanı, yakınları ve fabrikasında çalışanlar katıldı.AKSAKAL: BURSA İÇİN BÜYÜK BİR KAYIPDSP Genel Başkanı Aksakal, "Elim bir kaza sonucu aramızdan ayrıldı. Partimizin kuruluşundan bu yana her kademesinde emek vermiş bir arkadaşımızdı. Hüseyin Kul sadece bir siyasetçi değildi. Kendisi Bursa için büyük bir kayıp. Binlerce insana ekmek kapısı açmış, üretimi önceleyen, kalkınmanın üretimle olacağına inanmış dürüst bir sanayiciydi. Düzgün bir insandı. Allah mekanını cennet etsin" diye konuştu.TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de "Bugün rahmetli Bülent Ecevit'in yakın bir çalışma arkadaşını Hakk'a uğurluyoruz. Talihsiz bir kaza geçirdi. Mekanı cennet olsun. Caminin bu kadar kalabalık olması, rahmetlinin ne kadar sevildiğini gösteriyor. Son derece üzgünüz" dedi.

Hüseyin Kul'un cenazesi öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.


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Kaynak: DHA

Hüseyin Kul, Bursa, Dsp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazada hayatını kaybeden DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul, toprağa verildi - Son Dakika

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