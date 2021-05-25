Kazada hayatını kaybeden eşinin ardından yürek yakan paylaşım - Son Dakika

Kazada hayatını kaybeden eşinin ardından yürek yakan paylaşım

25.05.2021 20:19

Kazada hayatını kaybeden eşinin ardından yürek yakan paylaşım Kazada hayatını kaybeden eşinin ardından 'ölüm sana yakışmadı gülüm' paylaşımı ile yürekleri dağladı Çalışmak için Aydın'a giderken Afyonkarahisar'da kaza yapan aile üyelerinden anne hayatını kaybederken 4 çocuğu ise yaralandı.

Kazada hayatını kaybeden eşinin ardından yürek yakan paylaşım

Kazada hayatını kaybeden eşinin ardından 'ölüm sana yakışmadı gülüm' paylaşımı ile yürekleri dağladı

AFYONKARAHİSAR - Çalışmak için Aydın'a giderken Afyonkarahisar'da kaza yapan aile üyelerinden anne hayatını kaybederken 4 çocuğu ise yaralandı. Kaza sonrası eşinin cenazesini teslim alan kocası ise sosyal medyadan yaptığı 'ölüm sana yakışmadı gülüm' paylaşımı ile yürekleri dağladı.

Kaza, Çay-Dinar karayolu üzeri Karaadilli beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Rüştü Taş idaresindeki 06 AJ 9833 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrilip, ters dönerek durabildi. Kaza sonrası tam bir can pazarı kurulurken, yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine 112 Acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler anne Nejla Taş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, diğer yaralılar Bahri (24), Mehmet (22), Fatma Nur ve Yusuf Taş'ı ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırdı. Kazanın ardından hayatını kaybeden anne Taş'ın cansız bedeni araç içerisinde çıkarılarak otopsi yapılmak üzere cenaze aracı ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Cenaze Şanlıurfa'ya götürüldü

Kaza yapan aile üyelerinin çalışmak için Şanlıurfa'dan Aydın'ın Didim ilçesine mevsimlik işçi olarak gittikleri ve yolda kaza faciasını yaşadıkları öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden anne Nejla Taş'ın cansız bedeni otopsinin ardından kocası Rüştü Taş tarafından defin edilmek üzere teslim alındı. Ardından Taş'ın cenazesi defin edilmek üzere Şanlıurfa'ya götürüldü.

Yaralanan çocuklardan birisinin durumu ciddiyetini koruyor

Cenazesinin teslim alınması sonrası kendi sosyal medya hesabından "Biricik eşim Necla Taş hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ölüm sana yakışmadı gülüm. 'El-Fatiha.' Yaralı çocuklarıma dua talep ediyorum" şeklinde yaptığı paylaşım ise yürekleri sızlattı.

Öte yandan, kazada yaralanan çocuklardan Bahri ve Yusuf'un durumlarının iyi olduğu Mehmet'in tedavisinin devam ettiği ve Fatma Nur Taş'ın ise durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazada hayatını kaybeden eşinin ardından yürek yakan paylaşım
Kazada hayatını kaybeden eşinin ardından yürek yakan paylaşım
Kazada hayatını kaybeden eşinin ardından yürek yakan paylaşım
Kazada hayatını kaybeden eşinin ardından yürek yakan paylaşım

Şanlıurfa, Karahisar, Aydın, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kazada hayatını kaybeden eşinin ardından yürek yakan paylaşım - Son Dakika


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