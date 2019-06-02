Son Dakika Haberleri: Kazada hayatını kaybeden eşinin yerine muhtarlığa adaylığını koydu
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Kazada hayatını kaybeden eşinin yerine muhtarlığa adaylığını koydu

1 saat önce

- Kazada hayatını kaybeden eşinin yerine muhtarlığa adaylığını koyduADIYAMAN - 31 Mart seçimlerinde Yeni Besni Mahallesinden muhtar seçilen Aydın Zengi'nin mazbatasını alamadan geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesiyle yeniden gidilen seçimde Aydın Zengi'nin eşi de adaylığa başvurdu.

- Kazada hayatını kaybeden eşinin yerine muhtarlığa adaylığını koydu
ADIYAMAN - 31 Mart seçimlerinde Yeni Besni Mahallesinden muhtar seçilen Aydın Zengi'nin mazbatasını alamadan geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesiyle yeniden gidilen seçimde Aydın Zengi'nin eşi de adaylığa başvurdu.
31 Mart seçimlerinde Yeni Besni Mahallesinden muhtar seçilen Aydın Zengi'nin mazbatasını alamadan geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesiyle, ilçe seçim kurulu tarafından Yeni Besni Mahallesinde seçimlerin yenilenmesine karar verilmişti. 4 adayın yarıştığı muhtarlık seçiminde hayatını kaybeden Aydın Zengi'nin eşi Meltem Zengi de mahalle muhtarlığı için aday oldu. Yeni Besni Mahallesinde Meltem Zengi, Veysel Özbay, İsmail Yıldız ve Ramazan Borazan muhtarlık için yarışıyor.
Sabah saat 08: 00'de başlayan oy kullanma işleminde bin 500 seçmen 5 sandıkta mahalle muhtar adaylığı için oylarını kullanıyor. Oy kullanma işlemi 17: 00'de sona erecek.
Kazada hayatını kaybeden eşinin yerine muhtarlığa adaylığını koydu
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 04:22 Kaynak: İHA
Aydın, Besni, Genel
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