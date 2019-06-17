Son Dakika Haberleri: Kazada hayatını kaybeden eski belediye başkanı toprağa verildi
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Kazada hayatını kaybeden eski belediye başkanı toprağa verildi

1 saat önce

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybeden eski belediye başkanı toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden eski belediye başkanı toprağa verildi, System.String[]
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybeden eski belediye başkanı toprağa verildi.

Mustafakemalpaşa Karaorman Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve hastanede hayatını kaybeden eski belediye başkanı Metin Boru(56) bugün göz yaşlarıyla toprağa verildi. Tepecik mezarlığında düzenlenen cenaze törenine, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Mustafakemalpaşa Belediye başkanı Mehmet Kanar, siyasiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:43 Kaynak: İHA
Metin Boru, Bursa, Mustafakemalpaşa, 3. Sayfa
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