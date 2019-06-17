Kazada hayatını kaybeden eski belediye başkanı toprağa verildi
1 saat önce
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybeden eski belediye başkanı toprağa verildi.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:43 Kaynak: İHA
'nın Mustafakemalpaşa
ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybeden eski belediye başkanı toprağa verildi.
Mustafakemalpaşa Karaorman Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve hastanede hayatını kaybeden eski belediye başkanı Metin Boru(56) bugün göz yaşlarıyla toprağa verildi. Tepecik
mezarlığında düzenlenen cenaze törenine, AK Parti
Bursa Milletvekili Mustafa Esgin
, Mustafakemalpaşa Belediye başkanı Mehmet Kanar
, siyasiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BURSA
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