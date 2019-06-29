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Kazada hayatını kaybeden genç kız son yolculuğuna uğurlandı

17 dakika önce

Kazada hayatını kaybeden genç kız son yolculuğuna uğurlandıZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden genç kız düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Kazada hayatını kaybeden genç kız son yolculuğuna uğurlandı
ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden genç kız düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.
Kaza Ereğli- Alaplı arası karayolunun Göktepe Mahallesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre 26 yaşındaki Özge Özsoy bir yakının kına merasiminden dönerken yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada yolda ilerleyen E.A. idaresindeki 33 TL 746 plakalı otomobil genç kıza çarparak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerinden kaçan otomobil ise sürücüsü ile birlikte Alaplı girişinde polis tarafından yakalandı. Sürücü gözaltına alınırken, otomobil ise incelenmek üzere çekici ile polis merkezine götürüldü. Genç kızın cansız bedeni ise savcılık ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
26 yaşındaki Özge Özsoy için bugün baba ocağı Ketenciler Köyü'nde cenaze töreni düzenlendi. Genç kız kılınan cenaze namazının ardından yakınlarının gözyaşları ve duaları ile son yolculuğuna uğurlandı.
Savcılığın kaza ile ilgili olarak başlattığı soruşturma sürüyor.
Kazada hayatını kaybeden genç kız son yolculuğuna uğurlandı
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 07:08 Kaynak: İHA
Zonguldak, Genç, 3. Sayfa
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