Kazada hayatını kaybeden genç kurye toprağa verildi - Son Dakika
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Kazada hayatını kaybeden genç kurye toprağa verildi

14.10.2022 00:57
Kazada hayatını kaybeden genç kurye toprağa verildi

Isparta'da dün akşam kamyonet ve motosikletin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden motosikletli kurye Veli Metehan Çakır, son yolculuğuna uğurlandı.

Isparta'da dün akşam kamyonet ve motosikletin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden motosikletli kurye Veli Metehan Çakır, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, Anadolu Mahallesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen ilgiye göre, Metehan Çakır (20) yönetimindeki 32 PR 336 plakalı motosiklet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 32 ACR 676 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Veli Metahan Çakır ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Veli Metahan Çakır, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Özel bir firmada kuryelik yapan Veli Metahan Çakır, memleketi Aliköy köyünde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, aile yakınları ve köylüler katıldı. Cenazede Veli Metahan Çakır'ın babası Engin Çakır ve dedesi İsmail Çakır ayakta durmakta güçlük çekti. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yürümekte güçlük çelen baba Engin Çakır'ın koluna girerek, mezarlığa kadar eşlik etti. - ISPARTA

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Kaynak: İHA

Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kazada hayatını kaybeden genç kurye toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kazada hayatını kaybeden genç kurye toprağa verildi - Son Dakika
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