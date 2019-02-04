Kazada Hayatını Kaybeden Gencin Cenazesi Ailesine Teslim Edildi

Adana'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden gencin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Adana'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden gencin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.



Gece saatlerinde meydana gelen kazada yaşamını yitirenlerden Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Ali Şahbaz'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere Tufanbeyli ilçesine götürüldü.



Kazada hayatını kaybeden Sema Nur Akgül'ün cenazesini alması için yakınlarının beklendiği öğrenildi.



Bu arada, kaza yerinden kaçan sürücünün arandığı öğrenildi.



Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi Ali Bozdoğan Bulvarı'nda meydana gelen kazada Ali Şahbaz ile Sena Nur Akgül ölmüş, 3 kişi de yaralanmış, kazaya karışan sürücü ise kaçmıştı.

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