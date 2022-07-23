Kazada hayatını kaybeden gençlerden birinin yarın düğünü olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Kazada hayatını kaybeden gençlerden birinin yarın düğünü olduğu ortaya çıktı

23.07.2022 16:15
Kazada hayatını kaybeden gençlerden birinin yarın düğünü olduğu ortaya çıktı

Mersin'de seyir halindeki tıra arkadan otomobille çarpıp hayatını kaybeden 4 genç, toprağa verildi.

Mersin'de seyir halindeki tıra arkadan otomobille çarpıp hayatını kaybeden 4 genç, toprağa verildi. Hayatını kaybeden gençlerden Ahmet Özmen'in bugün kınası, yarın ise düğünü olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün Mersin- Adana D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Serdar G. yönetimindeki 42 BSH 74 plakalı tırın arkasından gelen 33 N 3404 plakalı otomobil, hızla tıra çarparak altına girdi. Otomobilde bulunan Ahmet Özmen, Diyar Özmen, Deniz Akbudak ve Mehmet Furkan Can ağır yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kullanılamaz hale gelen araçta sıkışan 4 genç, çevredekilerin ve ekiplerin çalışması sonucunda bulundukları yerden çıkarılabilirken, Ahmet Özmen, Diyar Özmen ve Deniz Akbudak olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Furkan Can ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bugün hayatlarını kaybeden gençler, Tarsus'un Sucular Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından, gözyaşlarıyla toprağa verildiler.

Kazada ölen Ahmet Özmen'in bugün kınası, yarın ise düğünü olduğu öğrenildi. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Mehmet Furkan, Mersin, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kazada hayatını kaybeden gençlerden birinin yarın düğünü olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

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