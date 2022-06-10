Kazada hayatını kaybeden greyder operatörü son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Kazada hayatını kaybeden greyder operatörü son yolculuğuna uğurlandı

10.06.2022 14:27
Kazada hayatını kaybeden greyder operatörü son yolculuğuna uğurlandı

Karaman'da yol düzenleme çalışması sırasında greyderin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 1 çocuk babası operatör dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Karaman'da yol düzenleme çalışması sırasında greyderin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 1 çocuk babası operatör dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında merkeze bağlı Kalaba köyünün yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kış mevsiminde bozulan yayla yolunda çalışma yürüten Mehmet Uçkun'un kullandığı İl Özel İdaresine ait greyder eğimli yolda kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen greyderin altında kalan operatör Mehmet Uçkun, olay yerinde hayatını kaybetti. İl Özel İdaresi çalışanı 30 yaşındaki Mehmet Uçkun için Cuma namazının ardından Ahmet Yesevi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza, Uçkun'un ailesi ve yakınları ile Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan, İl Özel İdaresi Meclis üyeleri ve çalışanlarıyla çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından Uçkun'un cenazesi dualarla şehir mezarlığında toprağa verildi. - KARAMAN

Kazada hayatını kaybeden greyder operatörü son yolculuğuna uğurlandı
Kazada hayatını kaybeden greyder operatörü son yolculuğuna uğurlandı
Kazada hayatını kaybeden greyder operatörü son yolculuğuna uğurlandı

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Kaynak: İHA

Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kazada hayatını kaybeden greyder operatörü son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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