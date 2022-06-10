Kaza, dün saat 15.00 sıralarında merkeze bağlı Kalaba köyünün yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kış mevsiminde bozulan yayla yolunda çalışma yürüten Mehmet Uçkun'un kullandığı İl Özel İdaresine ait greyder eğimli yolda kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen greyderin altında kalan operatör Mehmet Uçkun, olay yerinde hayatını kaybetti. İl Özel İdaresi çalışanı 30 yaşındaki Mehmet Uçkun için Cuma namazının ardından Ahmet Yesevi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza, Uçkun'un ailesi ve yakınları ile Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan , İl Özel İdaresi Meclis üyeleri ve çalışanlarıyla çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından Uçkun'un cenazesi dualarla şehir mezarlığında toprağa verildi. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kazada hayatını kaybeden greyder operatörü son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.