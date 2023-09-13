Kazada hayatını kaybeden hamile kadının sosyal medyada paylaştığı fotoğraf - Son Dakika

Kazada hayatını kaybeden hamile kadının sosyal medyada paylaştığı fotoğraf

Son Güncelleme: 13.09.2023 13:05

FATİH'te eşi Yasin Levent'in kullandığı motosikletin İETT otobüsüne çarpması sonucu hayatını kaybeden 4,5 aylık hamile Meryem Büşra Levent'in sosyal medyada paylaştığı fotoğraf hüzünlendirdi. Levent kazadan hemen önce eşinin doğacak bebeğine aldığı ayakkabıların fotoğrafını paylaşarak 'Prenseslerde mavi renk ayakkabılar giyerler' ifadelerini kullandığı görüldü.

FATİH'te eşi Yasin Levent'in kullandığı motosikletin İETT otobüsüne çarpması sonucu hayatını kaybeden 4,5 aylık hamile Meryem Büşra Levent (30) 'in sosyal medyada paylaştığı fotoğraf hüzünlendirdi. Levent kazadan hemen önce eşinin doğacak bebeğine aldığı ayakkabıların fotoğrafını paylaşarak 'Prenseslerde mavi renk ayakkabılar giyerler' ifadelerini kullandığı görüldü.
Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Adnan Menderes Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki Yasin Levent'in kullandığı motosiklet, önlerinde duran İETT otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Yasin Levent düşerek yaralanırken, motosikletin arkasında oturan ve 4 buçuk aylık hamile olduğu öğrenilen eşi Meryem Büşra Levent, savrularak İETT otobüsünün altına girdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı kadını çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralıları olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Meryem Büşra Levent burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Meryem Büşra Levent'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Bursa'da düzenlenecek olan törenin adından Bağlarbaşı Köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
EŞİNİN DOĞACAK BEBEĞİNE ALDIĞI AYYAKABININ FOTOĞRAFINI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMIŞTI
Öte yandan kazadan önce Meryem Büşra Levent eşinin doğacak çocuğuna hediye aldığı ayakkabıların fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak 'Prenseslerde mavi renk ayakkabılar giyerler' ifadelerini kullandığı görüldü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Kazada hayatını kaybeden hamile kadının sosyal medyada paylaştığı fotoğraf - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kazada hayatını kaybeden hamile kadının sosyal medyada paylaştığı fotoğraf - Son Dakika
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