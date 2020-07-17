Kazada hayatını kaybeden kadın, 15 Temmuz şehidinin kız kardeşi çıktı - Son Dakika

Kazada hayatını kaybeden kadın, 15 Temmuz şehidinin kız kardeşi çıktı
Anadolu TEM Otoyolu Sakarya geçişinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden 38 yaşındaki Nefes Rüzgar Efe'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Barış Efe'nin kız kardeşi olduğu öğrenildi.
Anadolu TEM Otoyolu Sakarya geçişinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden 38 yaşındaki Nefes Rüzgar Efe'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Barış Efe'nin kız kardeşi olduğu öğrenildi.
Sabah saatlerinde Anadolu TEM Otoyolu Hendek ilçesi mevkiinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralanmıştı. Kazada hayatını kaybedenlerden 38 yaşındaki Nefes Rüzgar Efe isimli kadının, 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında o tarihte adı Boğaziçi Köprüsü olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde şehit olan Barış Efe'nin kız kardeşi olduğu öğrenildi.
Hayatını kaybeden Nefes Rüzgar Efe'nin tamamlanan cenaze işlemlerinin ardından memleketi Karabük'te son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 15:55 Kaynak: İHA
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