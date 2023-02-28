Kazada hayatını kaybeden kadın, Cumhurbaşkanı'nın avukatının annesi çıktı... Kaza anı güvenlik kamerasında

İZMİR - İzmir'in Çiğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 74 yaşındaki kadın, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Feci kaza anı güvenlik kamerasına yansırken hayatını kaybeden Zinnete Gezici'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı olan ve AK Parti İl Hukuk Komisyonu Başkanı Gülşen Gezici'nin annesi olduğu öğrenildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen Zinnete Gezici'ye Karşıyaka istikametinden Çiğli yönüne gitmekte olan S.Ç. idaresindeki otomobil çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gezici'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Talihsiz kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan Zinnete Gezici'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı olan ve AK Parti İl Hukuk Komisyonu Başkanı Gülşen Gezici'nin annesi olduğu öğrenildi.

Feci kaza kamerada

Ayrıca, meydana gelen kaza, yolu gören bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde otomobilin seyir halindeyken yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarptığı ve olayı gören birçok vatandaşın yardım etmek için gittiği sırada vatandaşın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.