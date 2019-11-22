Kazada hayatını kaybeden kız kardeşlerden geriye bu görüntüler kaldı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 ve 11 yaşındaki kız kardeşler hayatını kaybederken 3 kişide yaralanmıştı. Kız kardeşlerden geriye, kazada 2 kızını kaybeden annenin arabayla gezerken ki çektiği ve sosyal medyaya yüklediği görüntüler kaldı.



Kaza, dün akşam saat 21.00 sıralarında Karasu ilçesi Limandere - Tepetarla kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yasemin T. idaresindeki 59 UG 091 plakalı otomobil ile Mevlüt U. idaresindeki 34 LC 0519 panelvan tipi araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 59 UG 091 plakalı araç içerisinde bulunan ve sürücü Yasemin T.'nin 11 yaşındaki kızı Kardelen Şahin olay yerinde hayatını kaybetmiş, 7 yaşındaki diğer kızı Melisa Şahin ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ferizli Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti.



Kaza sonrasında adeta hurdaya dönen 59 UG 091 plakalı otomobilde bulunan ve çarpışmanın etkisiyle yaralanan Yasemin T., Barış D. (20) ve Nail K. (16) isimli 3 kişi ise olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Panelvan tipi araç sürücüsü Mevlüt U.'nun yara almadan atlattığı kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.



Öte yandan, feci kazada 7 ve 11 yaşlarındaki kızlarını kaybeden anne Yasemin T.'nin sosyal medya hesabından 2 gün önce kızlarıyla birlikte kaza yaptıkları araç ile video çekerek paylaştığı görüntüler ortaya çıktı. Anne Yasemin T.'nin kullandığı arabada, hayatını kaybeden kızları Kardelen ve Melisa'nın otomobilin arka koltuğunda oturduğu görüntüye yansıyor. - SAKARYA