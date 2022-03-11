Kazada hayatını kaybeden liseli Sibel'e gözyaşları içinde veda - Son Dakika
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Kazada hayatını kaybeden liseli Sibel'e gözyaşları içinde veda

11.03.2022 00:58
Kazada hayatını kaybeden liseli Sibel'e gözyaşları içinde veda

Samsun'un Yakakent ilçesinde servis minibüsünün kaza yapması sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi Sibel Şahin gözyaşları içinde toprağa verildi.

Samsun'un Yakakent ilçesinde servis minibüsünün kaza yapması sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi Sibel Şahin gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden 10. sınıf öğrencisi Sibel Şahin'in cenazesi, evinin önünde alınan helalliğin ardından mahalledeki camiye getirildi. Okul arkadaşlarını son yolculuğuna uğurlamaya gelen öğrenciler gözyaşlarını tutamadı. Fenalaşan bir sınıf arkadaşı dayanamayıp baygınlık geçirdi. 112 Acil Sağlık Ekipleri öğrenciye müdahale etti.

Duygularını ifade eden sınıf arkadaşı Tuana Gül, "Kimseye zararı yoktu. Daha çok iyiliği vardı. Dersleri de çok iyiydi. En son sınıfta gülüyorduk, mutluyduk. Hiç mi bir insanda kötülük art niyet olmaz, kendisi öyleydi. Biz 9. sınıftan beri tanışıyoruz. Tanıştığımız gün hiç aklımdan çıkmıyor" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Cenazeye katılan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Sibel Şahin'in babasına cami avlusunda başsağlığı diledi. Cenaze, öğle namazını müteakip kılınan namazının ardından mahalle mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi.

Sürücünün kardeşi aynı mevkide geçirdiği traktör kazasında ölmüş

Kaza, Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Murat Balcı idaresindeki 55 TB 488 plakalı minibüsün, Kuzören Mahallesi mevkiinde kardan dolayı kayarak 50 metre şarampole yuvarlanması sonucu gerçekleşmişti. Kazada araçta bulunan lise öğrencilerinden 16 yaşındaki 10. sınıf öğrencisi Sibel Şahin hayatını kaybederken, ikizi Sevgi Şahin'in de aralarında bulunduğu 7 kişi yaralanmıştı.

Kaza yapan minibüs sürücüsü Murat Balcı'nın kardeşi Muhammet Balcı'nın da 3 ay önce Kuzören mevkisinde kullandığı 55 TA 283 plakalı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı. - SAMSUN

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112 Acil, Yakakent, Samsun, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kazada hayatını kaybeden liseli Sibel'e gözyaşları içinde veda - Son Dakika


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