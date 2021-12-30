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Kazada hayatını kaybeden minik Cemre dualarla defnedildi - Son Dakika

Kazada hayatını kaybeden minik Cemre dualarla defnedildi

30.12.2021 15:15
Kazada hayatını kaybeden minik Cemre dualarla defnedildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde babasının kullandığı otomobilden düşerek hayatını kaybeden 3 yaşındaki minik Cemre, Söke'de dualar ve gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde babasının kullandığı otomobilden düşerek hayatını kaybeden 3 yaşındaki minik Cemre, Söke'de dualar ve gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Söke ilçesi Atburgazı Mahallesi'ndeki baba evine getirilen Cemre Seçğin'in cenazesi, helallik alınmasının ardından Atburgazı Camisi'ne götürüldü. Cenaze namazının ardından minik Cemre'nin naaşı mahalle mezarlığında toprağa verildi. Küçük kızlarının toprağa vermenin acısına dayanamayan baba Ali ve anne Gül Seçğin gözyaşlarına hakim olamadı.

Yürekleri yakan olay Kuşadası ilçesinde 28 Aralık akşamı meydana gelmiş; İkiçeşmelik Mahallesi'nde Ali Seçğin idaresindeki 09 D 2738 plakalı otomobilin arka koltuğunda oturan 3 yaşındaki Cemre otomobilin açıla kapısından yola düşüp aracın altında kalarak hayatını kaybetmişti. - AYDIN

Kazada hayatını kaybeden minik Cemre dualarla defnedildi
Kazada hayatını kaybeden minik Cemre dualarla defnedildi

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Atburgazı Mahallesi, Atburgazı, Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kazada hayatını kaybeden minik Cemre dualarla defnedildi - Son Dakika


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