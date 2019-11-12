Son Dakika › Güncel › Kazada hayatını kaybeden oğlu ve torununun cenaze namazını kıldırdı (2) - Son Dakika
Kazada hayatını kaybeden oğlu ve torununun cenaze namazını kıldırdı (2)
6 saat önce
MİNİBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDIBursa'nın Orhaneli İlçesinde önceki gün meydana gelen kazada Necmi Konuş ve oğlu Emir Alp Konuş'un ölümünün ardından gözaltına alınan servis minibüsü sürücüsü Rıza Altın, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:08 Kaynak: DHA
MİNİBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI
Bursa'nın Orhaneli İlçesinde önceki gün meydana gelen kazada Necmi Konuş ve oğlu Emir Alp Konuş'un ölümünün ardından gözaltına alınan servis minibüsü sürücüsü Rıza Altın, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Altın, 'Taksirle adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bileziklerini bozdurup, cenazesine katıldı! Kayıp kadının katil zanlısı komşusu çıktı Ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayının eşi konuştu: 15 gün önce intihar etmeyi düşündüğünü söylemişti Kıskançlık krizine giren koca pompalı tüfekle dehşet saçtı: 1 ölü Ölen eski İngiliz istihbarat subayının ofisinin önüne "ailesi adına" çiçek bırakıldı