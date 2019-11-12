Son Dakika Haberleri: Kazada hayatını kaybeden oğlu ve torununun cenaze namazını kıldırdı (2)
Son Dakika Güncel Kazada hayatını kaybeden oğlu ve torununun cenaze namazını kıldırdı (2) - Son Dakika

Kazada hayatını kaybeden oğlu ve torununun cenaze namazını kıldırdı (2)

6 saat önce

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDIBursa'nın Orhaneli İlçesinde önceki gün meydana gelen kazada Necmi Konuş ve oğlu Emir Alp Konuş'un ölümünün ardından gözaltına alınan servis minibüsü sürücüsü Rıza Altın, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kazada hayatını kaybeden oğlu ve torununun cenaze namazını kıldırdı (2), System.String[]

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Bursa'nın Orhaneli İlçesinde önceki gün meydana gelen kazada Necmi Konuş ve oğlu Emir Alp Konuş'un ölümünün ardından gözaltına alınan servis minibüsü sürücüsü Rıza Altın, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Altın, 'Taksirle adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Orhaneli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:08 Kaynak: DHA
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