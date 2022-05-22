Kazada hayatını kaybeden öğrenciler memleketlerine uğurlandı - Son Dakika
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Kazada hayatını kaybeden öğrenciler memleketlerine uğurlandı

22.05.2022 19:07
Kazada hayatını kaybeden öğrenciler memleketlerine uğurlandı

Niğde'de otobüs kazasında hayatını kaybeden öğrencilerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı.

Niğde'de otobüs kazasında hayatını kaybeden öğrencilerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı.

Bu sabah meydana gelen ve üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden 3 öğrencinin otopsi işlemleri tamamlandı. İşlemleri tamamlanan cenazeler, memleketlerine uğurlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ailelere başsağlığı dileğinde bulunarak, cenazeleri memleketlerine uğurladı.

Bakan Soylu, Niğde'den helikopterle Konya'ya geçerek, kazada hayatını kaybeden İlayda Karakoca'nın cenaze namazına katılacak. - NİĞDE

Kazada hayatını kaybeden öğrenciler memleketlerine uğurlandı
Kazada hayatını kaybeden öğrenciler memleketlerine uğurlandı
Kazada hayatını kaybeden öğrenciler memleketlerine uğurlandı
Kazada hayatını kaybeden öğrenciler memleketlerine uğurlandı
Kazada hayatını kaybeden öğrenciler memleketlerine uğurlandı

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Niğde'de kaza! Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi! 2 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi ise yaralandı Niğde'de kaza! Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi! 2 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi ise yaralandı Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı (3) Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı (3)
Kaynak: İHA

Üniversite, Otopsi, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kazada hayatını kaybeden öğrenciler memleketlerine uğurlandı - Son Dakika


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