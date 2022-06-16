Aydın, okul kütüphanesinin yenilenmesinde Yurtçu ailesinin vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

Pozantı, Aydın, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kazada hayatını kaybeden öğrencinin adı okul kütüphanesinde yaşatılacak - Son Dakika

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