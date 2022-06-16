Kazada hayatını kaybeden öğrencinin adı okul kütüphanesinde yaşatılacak - Son Dakika
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Kazada hayatını kaybeden öğrencinin adı okul kütüphanesinde yaşatılacak

16.06.2022 16:02
Kazada hayatını kaybeden öğrencinin adı okul kütüphanesinde yaşatılacak

Adana'nın Pozantı ilçesinde geçen yıl otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Muhammet Yurtçu'nun (14) adı, öğrenim gördüğü ilkokulun kütüphanesine verildi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde geçen yıl otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Muhammet Yurtçu'nun (14) adı, öğrenim gördüğü ilkokulun kütüphanesine verildi.

Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen törende bir konuşma yapan Pozantı Kaymakamı Hüseyin Aydın, Muhammet Yurtçu'nun adının yaşatılacağı bir kütüphane açmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Aydın, okul kütüphanesinin yenilenmesinde Yurtçu ailesinin vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür etti.

Açılışa, Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, daire amirleri, Muhammet Yurçu'nun Annesi Durdane Yurtçu ve öğrenciler katıldı.

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Kaynak: AA

Pozantı, Aydın, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazada hayatını kaybeden öğrencinin adı okul kütüphanesinde yaşatılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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