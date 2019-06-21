Son Dakika Haberleri: Kazada hayatını kaybeden orman işçisinin ailesine destek
Son Dakika Güncel Haber

Kazada hayatını kaybeden orman işçisinin ailesine destek

1 saat önce

Zonguldak-Bartın-Karabük İlleri ve İlçeleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri Üst Birlik Başkanlığı tarafından geçtiğimiz aylarda Yenice Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Bakraz bölgesinde üretim yaparken geçirdiği kaza sonrası yaşamını yitiren Mehmet Özgün'ün oğlu Emrullah Özgün'e Üst Birlik...

Kazada hayatını kaybeden orman işçisinin ailesine destek, System.String[]
Zonguldak-Bartın- Karabük İlleri ve İlçeleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri Üst Birlik Başkanlığı tarafından geçtiğimiz aylarda Yenice Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Bakraz bölgesinde üretim yaparken geçirdiği kaza sonrası yaşamını yitiren Mehmet Özgün'ün oğlu Emrullah Özgün'e Üst Birlik Sigorta Fonundan 15 bin lira nakdi yardım yapıldı.

Aynı olayda yaralanan Durmuş Kaskatı'ya da 500 TL nakdi yardımda bulunuldu.

Üst Birlik yetkilileri, bu tür üzücü kazaların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunurlarken; "Bu tür üzücü kazaların bir daha yaşanmamasını diliyoruz. Elbette bu yardımlar yeterli değildir. Mehmet Özgün'ün geride bıraktığı evlatları ile Durmuş Kaskatı'ya bu yardımın bir nebzede olsa katkısı olacaktır" dediler. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:12 Kaynak: İHA
Yenice, Bartın, Zonguldak, Karabük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bartın'daki sağanak Dükkanının camına astığı yazıyla fenomen oldu! Gören uğramadan gitmiyor Bartın'da sel sularına kapılan 11 yaşındaki İsa'nın cansız bedeni bulundu İstanbul Ekonomi Araştırma'dan 23 Haziran İstanbul seçimi için son anket sonucu: Fark 5 puan

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 11:04:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazada hayatını kaybeden orman işçisinin ailesine destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]