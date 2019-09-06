Son Dakika Haberleri: Kazada hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi
Son Dakika Güncel Haber

Kazada hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi

1 saat önce

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, geçtiğimiz hafta geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru Muhammet Mert Altaş (21), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi, System.String[]

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, geçtiğimiz hafta geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru Muhammet Mert Altaş (21), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Altaş'ın cenazesi düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Muş Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Özel Harekat Polisi Muhammet Mert Altaş, 31 Ağustos'ta özel aracıyla memleketi Bitlis'e geldi. Altaş yönetimindeki plakası bilinmeyen otomobil, Tatvan ilçesine bağı Kıyıdüzü köyü yakında kaza yaptı. Kazada ağır yaralanan Özel Harekat Polisi Altaş, olay yerine gelen ambulansla Bitlis Devlet Hastanesi'ne, buradan da helikopterle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılarak tedaviye alındı. Bir haftadır yoğun bakımda olan polis memuru, Altaş, bugün sabaha karşı yaşam savaşını kaybetti. Cenazesi memleketi Bitlis'e getirilen Altaş için Bitlis Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene, Tatvan Kaymakamı M. Ali Özkan, Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, kurum amirleri, merhum polis memurunun yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Cenazenin tören alanına getirilmesiyle törene katılan polis memuru Altaş'ın yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, polis memurunun özgeçmişi okundu, ardından dualar edindi. Altaş'ın naaşı silah arkadaşlarının omuzlarında tekbirler eşliğinde cenaze aracına konuldu. Altaş'ın cenazesi daha sonra Ahlat ilçesindeki Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tatvan, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emekli polis memuru boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti
Fehmi Koru, Ali Babacan'ın partisi için tarih verip yer alacak isimleri açıkladı Diyarbakır Valiliğinden "kayyum" iddialarına yalanlama geldi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "düşüncelerine katılmıyorum" deyip hapis cezası alan Canan Kaftancıoğlu'na destek verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 01:17:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazada hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]