Kazada hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, geçtiğimiz hafta geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru Muhammet Mert Altaş (21), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Altaş'ın cenazesi düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Muş Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Özel Harekat Polisi Muhammet Mert Altaş, 31 Ağustos'ta özel aracıyla memleketi Bitlis'e geldi. Altaş yönetimindeki plakası bilinmeyen otomobil, Tatvan ilçesine bağı Kıyıdüzü köyü yakında kaza yaptı. Kazada ağır yaralanan Özel Harekat Polisi Altaş, olay yerine gelen ambulansla Bitlis Devlet Hastanesi'ne, buradan da helikopterle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılarak tedaviye alındı. Bir haftadır yoğun bakımda olan polis memuru, Altaş, bugün sabaha karşı yaşam savaşını kaybetti. Cenazesi memleketi Bitlis'e getirilen Altaş için Bitlis Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene, Tatvan Kaymakamı M. Ali Özkan, Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, kurum amirleri, merhum polis memurunun yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Cenazenin tören alanına getirilmesiyle törene katılan polis memuru Altaş'ın yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, polis memurunun özgeçmişi okundu, ardından dualar edindi. Altaş'ın naaşı silah arkadaşlarının omuzlarında tekbirler eşliğinde cenaze aracına konuldu. Altaş'ın cenazesi daha sonra Ahlat ilçesindeki Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.