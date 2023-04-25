Genç polis memuruna hüzünlü veda! Hamile eşi ayakta duramazken, babasının sözleri yürekleri dağladı - Son Dakika
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Genç polis memuruna hüzünlü veda! Hamile eşi ayakta duramazken, babasının sözleri yürekleri dağladı

25.04.2023 15:59

Antalya'da trafik kazasında yaşamını yitiren polis memuru Burak Zemin Yeter için düzenlenen törende gözyaşlarını tutamadı. Oğlunun fotoğrafını valinin göğsünde gören acılı babanın, "Kuzum kalk senin arkadaşların burada" sözleri yürekleri dağladı. Törene tekerlekli sandalye ile giden 7 aylık hamile eşini ise yakınları teselli etti.

Serik Orta Mahalle Kız Deresi Caddesi'nde gece saat 01.00 sıralarında meydana gelen kazada, Ö.T.'nin kullandığı otomobil, kavşakta polis memuru Burak Zemin Yeter'in (31) kullandığı motosiklet ile çarpıştı.

Genç polis memuruna en acı veda! Hamile eşi ayakta duramadı, babasının sözleri yürek yaktı

BAŞKA HASTANEYE SEVK EDİLİRKEN HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonrası, otomobil sürücüsü ve çevredeki vatandaşların yardımıyla başka bir araçla Serik Devlet Hastanesi'ne götürülen Yeter, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Antalya'daki bir hastaneye sevk edilirken, yolda tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Genç polis memuruna en acı veda! Hamile eşi ayakta duramadı, babasının sözleri yürek yaktı

KAZA EVE DÖNÜŞ YOLUNDA YAŞANMIŞ

Kaza sonrası, kadın sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi'nde görevli 7 yıllık Polis Memuru Yeter'in, hastalandığı için gece motosikletiyle hastaneye gittiği ve kazanın eve dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.

Genç polis memuruna en acı veda! Hamile eşi ayakta duramadı, babasının sözleri yürek yaktı

HAMİLE EŞİ TEKERLEKLİ SANDALYE İLE GELDİ

Polis Memuru Yeter için Antalya İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesi içerisinde tören düzenlendi. Yeter'in Türk bayrağına sarılı cenazesi Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Törende; Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Emniyet Müdürü Orhan Çevik, İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Murat Sezgin, emniyet müdür yardımcıları, polis memurları ve polis memurunun 7 aylık eşi Zeynep Baykuş Yeter, baba Serdal Yeter, kardeşi Bayram Yeter, eniştesi ile teyzesi hazır bulundu.

Genç polis memuruna en acı veda! Hamile eşi ayakta duramadı, babasının sözleri yürek yaktı

"KUZUM KALK SENİN ARKADAŞLARIN BURADA"

Törende baba Serdal Yeter ve polis memurunun eşi uzun süre gözyaşı döktü. Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın göğsünde oğlunun fotoğrafını gören acılı baba fotoğrafa sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Baba Serdal Yeter'in, "Kuzum kalk senin arkadaşların burada. Sen benim küçüğümdün. Daha kardeşinin düğününü yapacaktık. Ne olur geri gel" sözleri adeta yürekleri dağladı.

Acılı babayı Vali Esin Yazıcı teselli etti. Saygı duruşunda bulunulması ve duaların okunmasının ardından cenaze, toprağa verilmek üzere Niğde'nin Merkez ilçesi Yeşilgöcük kasabasına götürüldü.

Genç polis memuruna en acı veda! Hamile eşi ayakta duramadı, babasının sözleri yürek yaktı
Genç polis memuruna en acı veda! Hamile eşi ayakta duramadı, babasının sözleri yürek yaktı
Genç polis memuruna en acı veda! Hamile eşi ayakta duramadı, babasının sözleri yürek yaktı
Genç polis memuruna en acı veda! Hamile eşi ayakta duramadı, babasının sözleri yürek yaktı
Genç polis memuruna en acı veda! Hamile eşi ayakta duramadı, babasının sözleri yürek yaktı
Kaynak: İHA
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Antalya, Baba, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Genç polis memuruna hüzünlü veda! Hamile eşi ayakta duramazken, babasının sözleri yürekleri dağladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Genç polis memuruna hüzünlü veda! Hamile eşi ayakta duramazken, babasının sözleri yürekleri dağladı - Son Dakika
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