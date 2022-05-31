Kazada hayatını kaybeden Seda Ürer gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı

Uşak'ta aşırı hız yaptığı ve sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen otomobilin çarptığı iki üniversite öğrencisi, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Sude Ürer, Balıkesir'in Edremit ilçesinde toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Uşak Üniversitesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddialara göre, bir benzinlikte alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen Uşak Üniversitesi Gazetecilik 3. sınıf öğrencisi Sude Ürer (23) ve Sanat Tarihi 3. sınıf öğrencisi Mısra Buse Uğurlu'ya (25), H.K. (28) kontrolündeki 64 AH 424 plakalı otomobil çarptı. Kazada 2 öğrenci de olay yerinde hayatını kaybederken araç sürücüsü H.K. da ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İki üniversite öğrencisinin cenazeleri sabah saatlerinde ailelerine teslim edildi.

Gazetecilik 3. Sınıf öğrencisi Sude Ürer'in cenazesi Edremit'in Altınoluk Mahallesi'ne getirildi. Burada Seda Ürer'in tabutuna gelinlik örtüldü. Altınoluk Köy Camii'nde ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazı sonrasında genç öğrenci ailesinin ve sevenlerinin gözyaşları ile Altınoluk Köy Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye, Ürer'in annesi Sevtap, babası Melih, abisi Anıl Ürer ile yakınları ve mahalle sakinleri katıldı. - BALIKESİR