Kazada hayatını kaybeden sürücü eğitmeni Kader Kuday'ın cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı - Son Dakika

Küçükçekmece'de sürücü adaylarının direksiyon sınavı sırasında bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden sürücü eğitmeni Kader Kuday'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

Dün görevli olduğu sürücü adaylarının direksiyon sınavında aşırı hız ve buz nedeniyle kayan bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden sürücü eğitmeni Kader Kuday'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi. Cenazeyi teslim almak için Adli Tıp Kurumu'na gelen Kuday'ın oğlu Berke Demirkol basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Suçluların en ağır cezayı almasını istediklerini söyleyen Demirkol, "Ne söyleyebileceğimi bilmiyorum. Ben bu olayda kimin ihmali varsa hangi kurumun ya da kişilerin ihmali varsa sürücünün de sabah alkollü bir şekilde olması da dahil neyse bunun suçlusu en ağır bir şekilde ceza almasını istiyorum. Biz bunun peşini bırakmayacağız. Hiçbir suçumuz yokken canımızı aldılar" diye konuştu.

Sürücü kursu sahibi Altan Kesim ise "O gün çok hızlı gelen bir araç bizim aracımızın park halinde bulunduğu bir noktaya geliyor. Yolda buzlanma olması sebebiyle önce bizim araca sonra başka araca çarptı maalesef bizim hocamız arabanın arkasındaydı. Bu kaza meydana geldi. Camia olarak çok üzgünüz Türkiye'nin her yerinden herkes aradı sordu sağ olsunlar ama gidende geri gelmiyor çok üzgünüz. O gün sınavda bizim araç kaza yapmadan önce başka ufak tefek kazalarda oldu. Ama maddi hasarlı olduğu için çok önemsemediler. Bizim kazamız 9.15 sıralarında oldu. Saat 8.30 ile 9.00 arası o yolda buzlanmadan dolayı 3 tane kaza gördük. Bu araçta bizim aracımıza duramayarak çarptı tabi ki kaza da buzunda etkisi var" dedi. - İSTANBUL