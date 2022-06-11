Kazada hayatını kaybeden sürücü toprağa verildi
Balıkesir'de 8 kişinin öldüğü kazada minibüs sürücüsü gözyaşlarıyla toprağa verildi
BALIKESİR - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bugün sabah saatlerinde meydana gelen kazada düğüne gitmek için yola çıkan vatandaşların bulunduğu minibüs, süt kamyonu ile çarpışırken, kazada 8 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrası minibüs şoförü Süleyman Altınyurt, son yolculuğuna uğurlandı.
Balıkesir - Kütahya karayolunda meydana gelen kaza sonrasında cenazeler defnedilmeye başladı. 8 kişinin hayatını kaybettiği kazada minibüsü kullanan Süleyman Altınyurt, Dursunbey'in Çınar Mahallesin'den ikindi namazı sonrası cenazenin yıkanma işleminin ardından kılınan cenaze namazı ile Çınar Mahallesi'nde toprağa verildi. Cenazede Altınyurt'un yakınları gözyaşlarını tutamadı.
Cenaze namazına Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Belediye Başkan Vekili Saadettin Aslan, AK Parti İlçe Başkanı Üzeyir Sali, MHP İlçe Başkanı Murat İnan katıldı.
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